Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о непризнании референдумов

Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о непризнании референдумов в четырех регионах

Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

В подготовленном США и Албанией документе организованные референдумы назывались незаконными. Также резолюция гласила, что действия России «не могут составить основу для изменения статуса четырех регионов».

За резолюцию голосовали десять стран, четыре государства, в том числе Китай и Бразилия, воздержались.