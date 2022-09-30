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Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о непризнании референдумов

Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о непризнании референдумов в четырех регионах
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

В подготовленном США и Албанией документе организованные референдумы назывались незаконными. Также резолюция гласила, что действия России «не могут составить основу для изменения статуса четырех регионов».

За резолюцию голосовали десять стран, четыре государства, в том числе Китай и Бразилия, воздержались.

Марина Совина
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