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Спорт

25-летний колумбийский боксер умер от полученных во время боя травм

Колумбийский боксер Луис Киньонес умер от травм, полученных во время боя с Хосе Муньосом

Фото: Shutterstock

Колумбийский боксер Луис Киньонес умер от травм, полученных во время поединка. Об этом сообщает The Sun.

25-летнему Киньонесу стало плохо во время боя с соотечественником Хосе Муньосом. Его увезли в больницу, где провели операцию по удалению тромба из артерии головного мозга. После этого боксера ввели в кому, а через пять дней брат Киньонеса сообщил о его смерти.

Муньос и Колумбийская федерация бокса выразили соболезнования семье спортсмена. В профессиональной карьере он провел 11 поединков, потерпел одно поражение и одержал десять побед, шесть из которых — нокаутом.

17 мая немецкий боксер турецкого происхождения Муса Ямак скончался во время боя. Ямак потерял сознание в ринге перед началом третьего раунда и был срочно госпитализирован. Однако врачам не удалось его спасти.

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Ксения Курашкина
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