Российский хоккеист ушел из чешского клуба из-за проблем с визой

Российский хоккеист Никита Щербак покинул чешский «Маунтфилд» из-за проблем с визой

Российский хоккеист Никита Щербак покинул чешский «Маунтфилд». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника агентства, у россиянина возникли проблемы с рабочей визой. Щербаку отказались ее продлить, причины этого решения не называются.

При этом клуб пытался сохранить хоккеиста, уточнил генеральный менеджер команды Алеш Кмоничек. «Я очень разочарован сложившейся ситуацией. С уходом Никиты мы потеряли отличного игрока и прежде всего отличного парня в раздевалке», — заявил Кмоничек.

Щербак стал игроком «Маунтфилда» в январе 2022 года. Прежде он играл в словацком «Банска-Бистрица». В России нападающий выступал за «Трактор» и «Авангард».

30 сентября сообщалось, что сборные России и Белоруссии по хоккею будут играть в элитном дивизионе чемпионата мира после снятия санкций. Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в турецком Белеке.