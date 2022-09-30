Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Металлург Мг
1:1
2-й период
live
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
0:1
Перерыв
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
Байер
Германия - Бундеслига|8-й тур
Спорт

Российский хоккеист ушел из чешского клуба из-за проблем с визой

Российский хоккеист Никита Щербак покинул чешский «Маунтфилд» из-за проблем с визой
СюжетВизы в Европу:

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Globallookpress.com

Российский хоккеист Никита Щербак покинул чешский «Маунтфилд». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника агентства, у россиянина возникли проблемы с рабочей визой. Щербаку отказались ее продлить, причины этого решения не называются.

При этом клуб пытался сохранить хоккеиста, уточнил генеральный менеджер команды Алеш Кмоничек. «Я очень разочарован сложившейся ситуацией. С уходом Никиты мы потеряли отличного игрока и прежде всего отличного парня в раздевалке», — заявил Кмоничек.

Щербак стал игроком «Маунтфилда» в январе 2022 года. Прежде он играл в словацком «Банска-Бистрица». В России нападающий выступал за «Трактор» и «Авангард».

30 сентября сообщалось, что сборные России и Белоруссии по хоккею будут играть в элитном дивизионе чемпионата мира после снятия санкций. Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в турецком Белеке.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие для возобновления переговоров с Москвой
Кадыров заявил об отправке очередной группы добровольцев на Украину
Байден отреагировал на присоединение новых территорий к России
США ввели санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении
«Русские хакеры» атаковали сайт британской контрразведки MI-5
Матвиенко заявила о приходе восьми новых сенаторов в Совфед
Великобритания ввела санкции против Набиуллиной
Шольц и Макрон обсудят присоединение новых территорий к России
Новое открытие перевернуло представление о метастазах
Слухи об эмиграции звезды Comedy Club прокомментировали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.