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Назван принцип возвращения сборной России по хоккею на международные турниры

Сборная России по хоккею сыграет в элитном дивизионе чемпионата мира после снятия санкций

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Сборные России и Белоруссии по хоккею будут играть в элитном дивизионе чемпионата мира после снятия санкций. Принцип возвращения команд на международные турниры назвал ТАСС.

Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в турецком Белеке. Оно также распространяется на молодежные и юниорские команды. «За» проголосовали 98 делегатов конгресса из 119. «Против» были 10 делегатов, еще 11 — воздержались. Отмечается, что дата возвращения сборных России и Белоруссии будет определена отдельно.

27 сентября член совета IIHF и генеральный секретарь чемпионата мира-2023 Хейкки Хиетанен высказался о допуске россиян до турнира. Он заявил, что на мировом первенстве сыграют ранее заявленные команды, подчеркнув, что решение принято и нет причин его менять.

В августе в IIHF заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. Таким образом, возвращение России на международную арену может состояться не ранее сезона-2023/2024.

Анастасия Борисова
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