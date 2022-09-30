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Суд снял с рассмотрения жалобу Юрия Шевчука о назначении штрафа

Жалоба Юрия Шевчука о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей снята с рассмотрения

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Жалоба лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на постановление судьи Советского районного суда Уфы о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей снята с рассмотрения. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с этим решением материалы направлены в суд первой инстанции для устранения недостатков. Музыкант подал жалобу 30 августа в Советском районном суде Уфы.

Ранее Шевчука признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Административный протокол на фронтмена ДДТ был составлен после концерта группы в Уфе 18 мая. Со сцены Юрий Шевчук раскритиковал военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант.

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Анастасия Астахова
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