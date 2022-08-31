Суд рассмотрит жалобу Шевчука на штраф за дискредитацию армии

Верховный суд Башкирии 3 октября рассмотрит жалобу Юрия Шевчука на штраф

Верховный суд Башкирии 3 октября рассмотрит жалобу лидера ДДТ Юрия Шевчука на штраф, который он получил после концерта в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Жалоба зарегистрирована 30 августа в Советском районном суде Уфы. Рассмотрение жалобы назначено на 3 октября 2022 года в Верховном суде Республики Башкортостан», — заявили в суде.

О том, что Шевчука признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, стало известно 16 августа. Самого артиста на судебном заседании не было. Административный протокол на Шевчука составили после концерта в Уфе 18 мая. Во время своего выступления фронтмен группы раскритиковал военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина».

«Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены.

Суд объяснил Шевчуку, за что он получил штраф. Как было сказано в постановлении, во время концерта музыкант задавал публике вопросы, которые заставляли усомниться в целях военной спецоперации России на территории Украины.