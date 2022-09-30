Илон Маск наделил автомобиль Tesla способностью плавать

Илон Маск заявил, что пикап Cybertruck способен пересекать небольшие водоемы

Илон Маск наделил будущий электропикап Tesla функциями автомобиля-амфибии. Об этом предприниматель сообщил в своем Twitter.

По словам руководителя Tesla, электропикап Cybertruck будет «в достаточной мере» водонепроницаемым, чтобы иметь способность пересекать небольшие водоемы. Маск подчеркнул, что на машине можно будет перейти вплавь небольшие реки, озера и даже моря.

В качестве примера Маск привел расстояние между летной базой SpaceX и островом Саут-Падре в Техасе, которые разделяет водоем. Миллиардер подчеркнул, что на пикапе Cybertruck можно будет пройти это расстояние.

Журналисты издания Electrek отметили, что кратчайшее расстояние между указанными точками составляет около 360 метров. Также авторы заметили, что Маск не уточнил, сможет ли электромобиль передвигаться по воде без специальной доработки или для этого необходимо использовать плавучую платформу.

В 2020 году основатель Tesla отмечал, что конструкция электромобиля Model S позволяет машине удержаться на воде. «Тяга будет создаваться вращением колес», — заметил Маск.

Прошлой осенью стало известно, что Tesla не успеет выпустить электрический пикап Cybertruck до 2022 года — компания перенесла старт производства на 2023 год. Электрический пикап Cybertruck был представлен в ноябре 2019 года.