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Спорт

Тарасова отреагировала на заявление Баха о допуске россиян к турнирам

Татьяна Тарасова заявила, что Томас Бах призывает россиян к предательству ради турниров

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске россиян к турнирам. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Сначала нужно посмотреть, кто согласится [на условия МОК], а кто — нет. Затем уже обсуждать. Томас Бах призывает российских спортсменов к предательству», — сказала специалист. Она добавила, что это будет выбор каждого атлета.

30 сентября Бах высказался об участии российских спортсменов в международных стартах. «Те, кто дистанцировался [от ситуации на Украине], должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом», — заявил он.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии приезжать на турниры по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Ксения Курашкина
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