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В Госдуме оценили вероятность отказа россиян от условий МОК по допуску к стартам

Светлана Журова заявила, что никто из спортсменов не пойдет против страны ради турниров

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова оценила вероятность отказа россиян от условий Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к турнирам. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Я верю в наших спортсменов. Уверена, что они не пойдут против страны. Томас Бах провоцирует наших ребят», — заявила Журова. Она добавила, что если кто-то из атлетов все же осудит действия России, то это войдет в историю.

30 сентября Бах высказался об участии российских спортсменов в международных стартах. «Те, кто дистанцировался [от ситуации на Украине], должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом», — заявил он.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии приезжать на турниры по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Ксения Курашкина
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