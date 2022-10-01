Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Оренбург
Сегодня
14:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Арсенал
Сегодня
14:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Наполи
Сегодня
16:00 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|8-й тур
Химки
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Ливерпуль
Сегодня
17:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
17:00 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Спорт

В Латвии ответили на вопрос о тюремном сроке для играющего в России хоккеиста

В Латвии заявили, что хоккеист «Амура» Калниньш никогда не сможет выступать за сборную

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Роберт Плаевс ответил на вопрос о тюремном сроке для вратаря Яниса Калниньша, перешедшего в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». Его слова приводит Expressen.

Плаевс заявил, что не может гарантировать подобные санкции в данный момент. «Спортивные законы конкретно этого не касаются, только часть о представлении сборной», — подчеркнул он. Генсек федерации добавил, что Калниньш никогда не сможет выступать за сборную Латвии, а также работать тренером в стране.

В августе у Калниньша возникли проблемы с переходом в «Амур». Сначала Федерация хоккея Латвии заблокировала его переход в «Амур», однако 27 августа хоккеист получил разрешение на выступления в лиге.

В конце июля сообщалось, что хоккеисты и тренеры, решившие работать на территории России, попали в поле зрение Службы безопасности Латвии. В апреле латвийский сейм принял поправки в закон о спорте, которые запретили гражданам страны участвовать в спортивных соревнованиях на территории России.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали срок возможного вступления Украины в НАТО
В КНР мемом указали на причастность США к взрывам на «Северных потоках»
СКР возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме под Москвой
Роднина одной фразой оценила условия МОК по допуску россиян к турнирам
Стали известны подробности взрыва в подмосковной многоэтажке
Германия не одобрит заявку Украины в НАТО самостоятельно
В МИД заявили о готовности Запада «использовать и выбросить» Украину
Хотевшего купить бронежилет россиянина обманули на 60 тысяч рублей
Появилось видео учений мобилизованных в Донбассе
При взрыве в подмосковном жилом доме пострадали пять человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.