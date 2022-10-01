В Латвии ответили на вопрос о тюремном сроке для играющего в России хоккеиста

В Латвии заявили, что хоккеист «Амура» Калниньш никогда не сможет выступать за сборную

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Роберт Плаевс ответил на вопрос о тюремном сроке для вратаря Яниса Калниньша, перешедшего в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». Его слова приводит Expressen.

Плаевс заявил, что не может гарантировать подобные санкции в данный момент. «Спортивные законы конкретно этого не касаются, только часть о представлении сборной», — подчеркнул он. Генсек федерации добавил, что Калниньш никогда не сможет выступать за сборную Латвии, а также работать тренером в стране.

В августе у Калниньша возникли проблемы с переходом в «Амур». Сначала Федерация хоккея Латвии заблокировала его переход в «Амур», однако 27 августа хоккеист получил разрешение на выступления в лиге.

В конце июля сообщалось, что хоккеисты и тренеры, решившие работать на территории России, попали в поле зрение Службы безопасности Латвии. В апреле латвийский сейм принял поправки в закон о спорте, которые запретили гражданам страны участвовать в спортивных соревнованиях на территории России.