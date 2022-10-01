Черышев оформил первый дубль в составе итальянского клуба

Российский игрок «Венеции» Денис Черышев оформил дубль в матче серии B против «Кальяри»

«Венеция» обыграла «Кальяри» в гостевом матче седьмого тура серии B чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1. Одержать победу «Венеции» помог российский полузащитник Денис Черышев, оформивший дубль за две минуты (на 64-й и 66-й минутах). Для отечественного футболиста это первые забитые мячи в составе итальянской команды.

О переходе Черышева в «Венецию» стало известно 31 августа. 31-летний полузащитник перешел в новую команду в статусе свободного агента. Соглашение с итальянским клубом заключено по схеме «2 плюс 1».

Ранее Черышев выступал за испанскую «Валенсию», которую покинул летом текущего года по истечении контракта. Помимо игры в команде «летучих мышей», он выступал за «Севилью», «Реал» и «Вильярреал». Всего на счету хавбека 163 матча в чемпионате Испании, в которых он забил 12 мячей и отдал 22 передачи.