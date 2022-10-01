Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Оренбург
4:1
Завершен
Сочи
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Арсенал
3:1
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Наполи
3:1
Завершен
Торино
Италия - Серия А|8-й тур
Химки
0:2
2-й тайм
live
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Ливерпуль
1:2
Перерыв
live
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Кристал Пэлас
1:1
Перерыв
live
Челси
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Спорт

Черышев оформил первый дубль в составе итальянского клуба

Российский игрок «Венеции» Денис Черышев оформил дубль в матче серии B против «Кальяри»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Венеция» обыграла «Кальяри» в гостевом матче седьмого тура серии B чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1. Одержать победу «Венеции» помог российский полузащитник Денис Черышев, оформивший дубль за две минуты (на 64-й и 66-й минутах). Для отечественного футболиста это первые забитые мячи в составе итальянской команды.

О переходе Черышева в «Венецию» стало известно 31 августа. 31-летний полузащитник перешел в новую команду в статусе свободного агента. Соглашение с итальянским клубом заключено по схеме «2 плюс 1».

Ранее Черышев выступал за испанскую «Валенсию», которую покинул летом текущего года по истечении контракта. Помимо игры в команде «летучих мышей», он выступал за «Севилью», «Реал» и «Вильярреал». Всего на счету хавбека 163 матча в чемпионате Испании, в которых он забил 12 мячей и отдал 22 передачи.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал виновного в отводе войск из Красного Лимана
Американцы остались недовольны политикой Байдена по Украине
Франция передаст Украине предназначенные для Дании установки CAESAR
Боррель заявил о невозможности прекратить конфликт России и Украины
Названы наиболее распространенные способы обмана покупателя на кассе магазина
В США усомнились в переизбрании Байдена из-за ухудшения его состояния
Черышев оформил первый дубль в составе итальянского клуба
Кадыров призвал принять «кардинальные меры» после отвода сил из Красного Лимана
На станции московского метро забыли экзотических животных
Россию не переизбрали в Совет ИКАО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.