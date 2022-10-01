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Потери «Газпрома» от поврежденных нитей «Северных потоков» оценили

Аналитик Гривач: потери «Газпрома» от поврежденных нитей — это сотни миллионов долларов
Сюжет«Северный поток-1»:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Потери «Газпрома» от поврежденных нитей «Северных потоков» составляют десятки миллионов долларов. Так оценил потери компании в разговоре с «Лентой.ру» заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Нитка «Северного потока-2» опустела, и давление в газопроводе стабилизировалось. Об этом сообщило датское энергетическое агентство со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.

«Газпром уже понес потери. Газ, который содержался в поврежденных нитках, принадлежал компании. Даже по себестоимости это десятки миллионов долларов», — заявил Гривач.

более полумиллиардадолларов

Мог бы стоить газ при реализации на рынке в Европе, сообщил Гривач

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Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Отмечается, что не исключена диверсия.

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Алена Шевченко
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