Поврежденная нитка «Северного потока-2» опустела

Nord Stream 2 AG сообщила об опустении нитки «Северного потока-2» и стабилизации давления

Нитка «Северного потока-2» опустела, и давление в газопроводе стабилизировалось. Об этом сообщило датское энергетическое агентство со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG, передает РИА Новости .

«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе "Северный поток 2" давление стабилизировалось, что свидетельствует о том, что утечка газа прекратилась», — заявило агентство.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, объем потерянного из-за диверсий технологического газа составлял около 100 миллионов кубометров, продав которые в Европу, Россия могла бы получить до двух миллиардов долларов.

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

