Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Поврежденная нитка «Северного потока-2» опустела

Nord Stream 2 AG сообщила об опустении нитки «Северного потока-2» и стабилизации давления

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Нитка «Северного потока-2» опустела, и давление в газопроводе стабилизировалось. Об этом сообщило датское энергетическое агентство со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG, передает РИА Новости .

«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе "Северный поток 2" давление стабилизировалось, что свидетельствует о том, что утечка газа прекратилась», — заявило агентство.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, объем потерянного из-за диверсий технологического газа составлял около 100 миллионов кубометров, продав которые в Европу, Россия могла бы получить до двух миллиардов долларов.

Об «огромных утечках» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стало известно 27 сентября, первыми об этом сообщили власти Дании. Позднее об утечке заявили власти Швеции. По сообщению оператора Nord Stream AG, повреждения сразу на трех нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал виновного в отводе войск из Красного Лимана
В Китае предрекли Европе катастрофу из-за политики США
Поврежденная нитка «Северного потока-2» опустела
В Севастополе самолет выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся
В остановке транзита российского газа через Австрию увидели мотив
Американцы остались недовольны политикой Байдена по Украине
Франция передаст Украине предназначенные для Дании установки CAESAR
Боррель заявил о невозможности прекратить конфликт России и Украины
Названы наиболее распространенные способы обмана покупателя на кассе магазина
В США усомнились в переизбрании Байдена из-за ухудшения его состояния
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.