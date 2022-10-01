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Подсчитана сумма убытков России от потери «Северных потоков»

Эксперт Юшков: убытки России от потери «Северных потоков» составят десятки миллионов евро
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Закачанный в экспортные трубы «Северных потоков» газ продолжает утекать в воздух. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, передает «Московский комсомолец».

По его словам, объем технологического газа составлял около 100 миллионов кубометров, продав которые в Европу Россия могла бы получить до двух миллиардов долларов. Аналитик также подсчитал, что в сумму убытков России от потери «Северных потоков» могут войти возможные взыскания дополнительных штрафных санкций со стороны европейских совладельцев труб.

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Эксперт добавил, что «счет будет идти на десятки, если не сотни миллионов [евро]». Помимо этого, существуют суммы, прописанные в страховых соглашениях, которые достигают 17 миллиардов евро. Юшков полагает, что выплата этой компенсации может быть назначена после множества заседаний европейских арбитражных судов. Аналитик считает, что вердикт, скорее всего, будет вынесен не в пользу России.

В дополнение к этому европейские чиновники могут оценить оплату за работу специалистов, рассчитывавших на многолетнее обслуживание российских газовых труб в Европе.

26 сентября Дания и Швеция в письме ООН заявили о повреждениях на трех участках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки будут более непригодны для использования и их закроют навсегда.

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Ксения Жарова
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