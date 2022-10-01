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Роднина одной фразой оценила условия МОК по допуску россиян к турнирам

Роднина оценила условия МОК по допуску россиян к турнирам фразой «нам подачки не нужны»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, как относится к условиям президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по поводу допуска российских спортсменов к турнирам. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Роднина фразой «нам подачки не нужны» оценила предложение МОК. Она заявила, что соглашаться на такое условие неприлично. По мнению депутата, таким образом Россия покажет неуважение к себе.

30 сентября Бах высказался об участии российских спортсменов в международных стартах. По его мнению, те, кто дистанцировался от ситуации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Анастасия Борисова
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