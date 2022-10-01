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Посольство России уличило США в попытке уйти от неудобных вопросов

Посольство России уличило США в попытке уйти от неудобных вопросов по «Северному потоку»
Сюжет«Северный поток-2»:
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Российское посольство в Вашингтоне уличило помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в попытке уйти от неудобных вопросов. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Telegram.

Дипломаты указали, что представитель Белого дома, рассуждая о диверсиях на нитках газопровода «Северный поток», умалчивает, кому выгоден разрыв связей России и Европы в вопросах энергетики. «С одной стороны, чиновник отказался "спекулировать о виновных в очевидном акте саботажа". Буквально тут же, противореча самому себе и элементарной логике, безапелляционно исключил причастность Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в организации атак», — отметили в посольстве.

«Подобные заявления — очередной пример голословной демонизации нашей страны», — резюмировала дипмиссия.

Ранее бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо рассказал, что в выигрыше от диверсии на «Северном потоке» оказались США, Польша и Украина. Он объяснил, что Вашингтон не скрывал своей заинтересованности в разрыве любых связей между Россией и Европой, а Киев и Варшава выступали против газопровода, лоббируя транзит газа через свои территории.

27 сентября компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены разрушения, возникшие в одно и то же время. Позднее была обнаружена четвертая утечка газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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Марина Совина
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