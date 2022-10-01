Белый дом сообщил детали взрывов на «Северных потоках»

Советник Байдена Салливан: взрывы на «Северных потоках» произошли на глубине 70-80 метров

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли на глубине около 70-80 метров. Такие детали сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я думаю, очевидно, что это была диверсия, которая произошла, как мы думаем, на глубине примерно 70-80 метров», — сказал он. Представитель Белого дома подчеркнул, что это требует «определенного уровня оснащенности».

По словам Салливана, на данном этапе Вашингтон не намерен спешить с выводами о том, кто несет ответственность за произошедшее. Так, президент США Джо Байден «ясно дал понять», что в рамках расследования необходимо провести дополнительную работу, добавил он.

Ранее Дания и Швеция в письме ООН заявили, что утечки на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут негативно воздействовать на климат. По состоянию на 29 сентября радиус выбросов газа на поверхности воды в Швеции достигал 900 и 200 метров, в Дании — 55 и 680 метров.

Повреждения на трех участках газопроводов были зафиксированы 26 сентября. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки «Северных потоков» будут более непригодны для использования и их закроют навсегда.

