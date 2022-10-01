На Украине предложили перейти на отопление мусором и биомассой

Глава «Нафтогаза Украины» Витренко предложил перейти на отопление мусором

Украина намерена отказаться от газа в следующем отопительном сезоне и перейти на другие источники энергии. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, его цитирует РИА Новости.

«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти от природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор», — указал он. Витренко предложил сосредоточиться на альтернативных источниках энергии.

По словам главы «Нафтогаза Украины», в Житомире строятся ТЭЦ, которые будут работать на биомассе, RDF — фактически бытовом мусоре — и щепе. Мощность составит 50 мегаватт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о закупке газа в кредит. Документ предусматривает выделение 12,7 миллиарда гривен (порядка 337 миллионов долларов) на закупку природного газа за счет внешних заимствований.

6 сентября депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко отмечал, что Украина не сможет накопить достаточно запасов газа на зиму. По его словам, сейчас в подземных хранилищах находится только 13,34 миллиарда кубометров топлива.