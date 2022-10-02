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В клубе КХЛ высказались о будущем иностранных игроков

Тренер «Авангарда» Рябыкин заявил, что иностранные игроки не собираются уезжать из клуба

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В омском «Авангарде» высказались о будущем иностранных игроков в команде. Слова главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрия Рябыкина приводит РИА Новости.

«В клубе все в порядке. Мы общались с легионерами. Они не собираются никуда уезжать», — заявил Рябыкин. За «Авангард» выступают американские нападающие Алекс Броадхерст и Рид Буше, а также канадский форвард Корбэн Найт.

28 сентября посольство США призвало американцев с двойным гражданством срочно покинуть Россию. С подобным заявлением выступил и МИД Канады. В министерстве добавили, что спортсмены, которые останутся на территории РФ, должны будут объяснить свое решение.

В феврале Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры КХЛ начали покидать клубы. На данный момент в лиге выступают 48 канадцев и десять американцев.

Дарья Коршунова
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