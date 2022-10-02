Хореограф группы Тутберидзе прокомментировал уход Трусовой
Хореограф Алексей Железняков прокомментировал уход фигуристки Александры Трусовой из тренерской группы Этери Тутберидзе. Его слова приводит Metaratings.
«Если на самом деле Трусова ушла, то скатертью дорожка», — такой фразой оценил произошедшее Железняков. Хореограф усомнился в правильности решения фигуристки. «Нужно разобраться в себе, а не искать новых тренеров. Поможет ли ей это дальше прогрессировать и развиваться? Нет, не поможет», — заявил он.
Ранее стали известны подробности перехода Трусовой. Отмечается, что спортсменка прекратила работу с Тутберидзе по собственному желанию. Кроме того, уточнялось, что Трусову перестал устраивать тяжелый режим тренировок, из-за чего, по мнению фигуристки, у нее обостряются травмы.
Об уходе Трусовой от Тутберидзе стало известно 1 октября. Сама 18-летняя спортсменка свое решение не прокомментировала.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Также в ее активе две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.