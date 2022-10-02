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Спорт

Хореограф группы Тутберидзе прокомментировал уход Трусовой

Хореограф Железняков оценил уход Трусовой из группы Тутберидзе фразой «скатертью дорожка»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Хореограф Алексей Железняков прокомментировал уход фигуристки Александры Трусовой из тренерской группы Этери Тутберидзе. Его слова приводит Metaratings.

«Если на самом деле Трусова ушла, то скатертью дорожка», — такой фразой оценил произошедшее Железняков. Хореограф усомнился в правильности решения фигуристки. «Нужно разобраться в себе, а не искать новых тренеров. Поможет ли ей это дальше прогрессировать и развиваться? Нет, не поможет», — заявил он.

Ранее стали известны подробности перехода Трусовой. Отмечается, что спортсменка прекратила работу с Тутберидзе по собственному желанию. Кроме того, уточнялось, что Трусову перестал устраивать тяжелый режим тренировок, из-за чего, по мнению фигуристки, у нее обостряются травмы.

Об уходе Трусовой от Тутберидзе стало известно 1 октября. Сама 18-летняя спортсменка свое решение не прокомментировала.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Также в ее активе две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.

Дарья Коршунова
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