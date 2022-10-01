Трусова вновь ушла от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова вновь ушла от тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова вновь ушла от тренера Этери Тутберидзе. Об этом стало известно РИА Новости.
Фигуристка будет тренироваться в группе Светланы Соколовской. Причины перехода 18-летней спортсменки не сообщаются.
Трусова тренировалась в группе Тутберидзе до мая 2020 года, когда перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С новым штабом спортсменка занималась до мая 2021 года, после чего вернулась к Тутберидзе.
На Олимпийских играх-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Во время соревнований она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Также на ее счету две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.