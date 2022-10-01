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Спорт

Трусова вновь ушла от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова вновь ушла от тренера Этери Тутберидзе

Фото: Michael Madrid-USA TODAY Sports / Reuters

Российская фигуристка Александра Трусова вновь ушла от тренера Этери Тутберидзе. Об этом стало известно РИА Новости.

Фигуристка будет тренироваться в группе Светланы Соколовской. Причины перехода 18-летней спортсменки не сообщаются.

Трусова тренировалась в группе Тутберидзе до мая 2020 года, когда перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С новым штабом спортсменка занималась до мая 2021 года, после чего вернулась к Тутберидзе.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Во время соревнований она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Также на ее счету две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.

Дарья Коршунова
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