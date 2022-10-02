Вероятность единогласной поддержки Украины при вступлении в НАТО оценили

Политолог Бышок допустил единогласную поддержку Украины НАТО при вступлении в альянс

Украина пользуется большой поддержкой стран НАТО. Поэтому в вопросе вступления страны в альянс высока вероятность единогласного одобрения со стороны членов военного блока. Об этом «Ленте.ру» рассказал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Помощь Украине

В ближайшее время официального вступления в НАТО ждать не стоит, считает политолог. Однако, по его оценке, Украина уже получает серьезную помощь альянса.

«Без всякого вступления в НАТО Украина получает поддержку с точки зрения поставок оружия, поддержку политическую, поддержку экономическую, поддержку разведданными относительно нахождения российских войск. Натоцентричность взглядов некоторых российских чиновников слишком формальная. Ничто не мешает странам, не будучи членами НАТО, по факту максимально близко с альянсом сотрудничать и участвовать в вооруженном конфликте с Россией», — сказал он.

НАТО — это лейбл. У нас, например, есть знаменитое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Но при этом не обязательно быть иностранцем, чтобы быть иностранным агентом. То же самое, что не обязательно быть членом НАТО, чтобы выполнять функции страны-члена НАТО Станислав Бышок кандидат политических наук

Есть ли противоречия в НАТО?

По вопросу вступления в НАТО Украины члены военного блока достаточно единодушны. У Киева нет серьезных разногласий с соседними странами, кроме России, отметил Станислав Бышок.

Говорить о том, что сейчас какие-то есть члены альянса, которые резко против украинского членства выступают, такого нет. Есть какие-то вопросы относительно Европейского Союза, а в НАТО процедура другая Станислав Бышок кандидат политических наук

«Например, с Венгрией вопрос настолько простой и смешной, связанный с преподаванием венгерскому меньшинству на венгерском языке, который разрешится за секунду. А каких-то принципиальных вопросов, тем более связанных с национальной безопасностью, со Словакией, Румынией и Венгрией нет. Очевидно, что Украина готова идти на любые уступки в гуманитарных вопросах во всем, что не касается русского языка и русской культуры по понятным причинам. Все, что не касается России, вполне решаемо», — заключил политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский направил заявку на ускоренное вступление страны в НАТО 30 сентября. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав государства Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Для вхождения в НАТО необходимо получить поддержку всех 30 стран-членов военного блока. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не может быть принята в альянс прямо сейчас. «Сейчас мы сосредоточены на предоставлении поддержки Украине, чтобы помочь ей в самообороне», — сказал он.