В Болгарии испугались удара США по Запорожской АЭС

Болгарский политик Костадинов допустил удары США по ЗАЭС вслед за «Северными потоками»

Болгарский политик и лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что атаки на российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», скорее всего, совершили США. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik Дальнее зарубежье».

Костадинов выразил опасение, что США нанесут новые удары — в частности, по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Как вы видите, они взорвали "Северный поток". Если что-то подобное произойдет с АЭС, да поможет Европе Бог. Американцам это неважно, они на другом континенте в нескольких тысячах километров, с той стороны океана», — допустил политик из Болгарии.

Ранее политик выступил против участия Болгарии в ситуации на Украине путем поставок военной помощи Киеву.

В марте в Болгарии прошла акция протеста против поставок вооружения на Украину, которую организовала партия Костадинова. Политик выступил на ней и подчеркнул, что «болгары готовы воевать, умирать за Болгарию, но не за чужую страну». «Мы не позволим зарубежным странам распоряжаться нашими судьбами», — отметил он.

26 сентября на «Северных потоках» зафиксировали взрывы. Четыре утечки произошли в территориальных водах Швеции и Дании. Оператор газопроводов компания Nord Stream заявила о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России произошедшее назвали диверсией.