В МИД предупредили об угрозе военных провокаций НАТО в Арктике

В МИД России заявили, что НАТО может спровоцировать военные инциденты в Арктике

Действия членов НАТО могут спровоцировать военные инциденты в Арктике. Об этой угрозе предупредил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в беседе с ТАСС.

По словам дипломата, в последнее время Североатлантический альянс использует в качестве предлога для усиления своего влияния в Арктике даже экономическое сотрудничество России с другими странами в регионе, в том числе и с Китаем.

«Такая тенденция в условиях отсутствия диалога с участием всех арктических государств, естественно, повышает степень конфликтности и может спровоцировать в регионе инциденты военного характера», — пояснил Корчунов. При этом он подчеркнул, что Россия как крупнейшая арктическая страна будет делать все, чтобы предотвратить подобные происшествия.

В сентябре заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Даг Джонс заявил, что США и их союзники по НАТО намерены наращивать свое присутствие в Арктике. По словам политика, особенно актуальным этот вопрос станет после вступления в альянс Швеции и Финляндии.