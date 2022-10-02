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Навка назвала повторный уход Трусовой от Тутберидзе тактической ошибкой

Татьяна Навка назвала повторный уход Трусовой из группы Тутберидзе тактической ошибкой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала повторный уход фигуристки Александры Трусовой из группы тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит РБК.

«Я, конечно, не нахожусь внутри команды, не знаю всех плюсов и минусов, но думаю, что это решение приняли на семейном совете. Александра с родителями пришли к этому выводу», — заявила Навка. Она назвала решение серебряного призера Олимпиады-2022 в женском одиночном турнире тактической ошибкой.

Ранее стали известны подробности перехода Трусовой. Отмечается, что спортсменка прекратила работу с Тутберидзе по собственному желанию. Кроме того, уточнялось, что Трусову перестал устраивать тяжелый режим тренировок, из-за чего, по мнению фигуристки, у нее обостряются травмы.

В мае 2020 года Трусова покинула группу Тутберидзе, под чьим руководством стала чемпионкой мира среди юниоров и бронзовым призером взрослого чемпионата Европы. Тогда она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где занималась до мая 2021 года. Наивысшим достижением того периода для нее стала бронза чемпионата мира. Перед началом олимпийского сезона Трусова вернулась к Тутберидзе

Дарья Коршунова
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