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В Минобороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили, что потери ВСУ на краснолиманском направлении превысили 200 человек

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в результате удара российских военных превысили 200 человек. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удары были нанесены авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России. В результате, помимо убитых, украинская армия потеряла 320 человек ранеными. Также были уничтожены 10 танков и 25 боевых машин пехоты (БМП) ВСУ.

Кроме того, российские военные атаковали ракетами районы сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ близ населенных пунктов Синьковка и Петропавловка на купянском направлении. В результате были ликвидированы более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

1 октября Министерство обороны России сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские власти должны принять «кардинальные меры», и обвинил в произошедшем Героя России генерал-полковника Александра Лапина.

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Варвара Кошечкина
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