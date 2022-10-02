Салливан обсудил с Ермаком ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Белый дом: Салливан обсудил с Ермаком поддержку Украины и ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и обсудил с ним поддержку Киева и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Политики обсудили актуальные темы в Стамбуле. «Салливан подчеркнул твердую поддержку США независимости и территориальной целостности Украины», — уточнила американская сторона.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжает следить за развитием ситуации вокруг Запорожской АЭС, но при этом пока не имеет свидетельств аномального уровня радиации.

В случае удара по ЗАЭС последствия потенциальной катастрофы могут почувствовать даже в Стамбуле, допустил энергетик, замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.