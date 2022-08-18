Описаны последствия удара по Запорожской АЭС

Энергетик Кондратьев: последствия катастрофы на ЗАЭС могут почувствовать даже в Стамбуле

В случае удара по ЗАЭС, последствия потенциальной катастрофы могут почувствовать даже в Стамбуле. Потенциально, это приведет к экологическому ЧП регионального масштаба с загрязнением воздуха и грунтовых вод, а также к экономическому кризису. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил энергетик, замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

У Киева могут быть планы по атаке Запорожской АЭС, заподозрил член главного совета областной администрации Владимир Рогов. «Это [могут быть], естественно, и удары по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива, так называемый контролируемый выброс, контролируемое загрязнение, о чем говорилось на Совете национальной безопасности и обороны [СНБО] Украины», — сообщил сотрудник администрации.

Удар по хранилищам

«Попытки нанесения ударов по хранилищам отработанного топлива уже происходили: фиксировались прилеты в окрестностях, — напомнил Кондратьев. — Надо понимать, что это достаточно массивные сооружения, имеющие серьезную защиту. Но, если они все же будут повреждены, это приведет к утечке радиоактивных веществ. Последствия могут быть самыми тяжелыми в зависимости от масштабов этой утечки».

Тревожным фактором, по словам энергетика, является и то, что ЗАЭС находится в зоне боевых действий, что значительно усложняет возможности оперативного устранения последствий ЧП.

Радиоактивные вещества могут попасть в грунтовые воды, в Днепр. Это будет настоящая катастрофа регионального масштаба. Региональная не значит в Запорожской области, а в большом регионе, включая Причерноморье Сергей Кондратьев энергетик

Удар по системам охлаждения

Попытки нанесения ударов по системам охлаждения кажутся Кондратьеву достаточно странными. Запорожская АЭС работает в единой с Украиной энергосистеме и поставляет электроэнергию в регион.

«Когда происходит разрушение системы охлаждения, станция больше не может нормально работать и просто останавливается, — объяснил эксперт. — Происходит аварийная остановка реактора, он глушится. В зависимости от тяжести повреждений, выработка электроэнергии может быть остановлена на длительный период. Но, в любом случае, это ЧП, в рамках которого есть вероятность того, что произойдет что-то плохое».

По словам энергетика, от остановки ЗАЭС пострадает в первую очередь сама Украина: сейчас она поставляет порядка 15 процентов от всего энергопотребления страны. При этом на данный момент она работает не на полную мощность, раньше доля покрытия потребления достигала 30 процентов.

В случае реальной угрозы АЭС просто останавливается и консервируется. В таком случае с тяжелыми последствиями столкнется именно украинская энергосистема Сергей Кондратьев энергетик

Непредсказуемые последствия

Кондратьев добавил, что не считает преувеличением сравнение потенциальной катастрофы на Запорожской АЭС с Чернобылем: о риске повторения трагедии говорили не только в администрации, но и представители самой АЭС.

«В случае если происходит такая ситуация, в результате которой радиоактивные вещества попадают в воздух, грунтовые воды Днепра, под угрозой оказывается жизнь и экономическая деятельность многомиллионного региона. С последствиями столкнутся не только регионы ниже течения Днепра вроде Херсона, Николаева, Одессы, Крыма, но и побережья Румынии, даже жители Стамбула», — предупредил энергетик.

Кроме того, по его словам, в зависимости от направления ветра и климатических условий, пострадать могут и жители Восточной Европы. Эту угрозу нельзя недооценивать.

«Мы также помним, что еще в апреле представители ЗАЭС и МАГАТЭ говорили о том, что на станции находится много радиоактивных материалов, которые по технике безопасности находиться там не должны. Что будет, если по этим материалам будет нанесен удар, — предсказать невозможно», — заключил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что работавший на ЗАЭС наводчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) передавал информацию о целях на объекте в Службу безопасности Украины (СБУ). Также уточняется, что наводчики арестованы, в случае признания их виновности им грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.