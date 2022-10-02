Российский вратарь «Рейнджерс» назвал цель на новый сезон НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин назвал целью клуба в новом сезоне НХЛ победу в Кубке Стэнли

Российский вратарь клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин назвал цель на новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит сайт лиги.

«Все, чего я хочу сейчас, — это Кубок Стэнли с "Рейнджерс". Наша цель — Кубок Стэнли, и неважно, что произойдет на пути к трофею», — заявил голкипер. Он добавил, что стремится играть лучше и будет рад получить шанс вновь завоевать «Везина Трофи».

В прошлом сезоне Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. В споре за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».

Следующий сезон регулярного чемпионата НХЛ начнется 7 октября. В первой игре встретятся «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдет 1312 матчей.