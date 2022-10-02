Тренер клуба РПЛ оценил вероятность отъезда француза с российским паспортом

Главный тренер «Торпедо» заявил, что натурализованный француз Ле Таллек останется в России

Тренер московского «Торпедо» Николай Савичев оценил вероятность отъезда натурализованного французского полузащитника Дамьена Ле Таллека из России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, Дамьен останется. Мы стараемся избегать тем, связанных с политикой, наше дело — играть», — заявил тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), отвечая на вопрос о планах Ле Таллека после начала частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Ле Таллек перешел в «Торпедо» на правах аренды из греческого АЕК в августе 2022 года. Футболист получил российское гражданство в октябре 2020 года.