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Тренер клуба РПЛ оценил вероятность отъезда француза с российским паспортом

Главный тренер «Торпедо» заявил, что натурализованный француз Ле Таллек останется в России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Тренер московского «Торпедо» Николай Савичев оценил вероятность отъезда натурализованного французского полузащитника Дамьена Ле Таллека из России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, Дамьен останется. Мы стараемся избегать тем, связанных с политикой, наше дело — играть», — заявил тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ), отвечая на вопрос о планах Ле Таллека после начала частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Ле Таллек перешел в «Торпедо» на правах аренды из греческого АЕК в августе 2022 года. Футболист получил российское гражданство в октябре 2020 года.

Ксения Курашкина
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