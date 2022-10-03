10-летний шахматист обыграл гроссмейстера Карякина

10-летний шахматист Матвей Юрасов победил Сергея Карякина в сеансе одновременной игры

10-летний шахматист Матвей Юрасов одержал победу над гроссмейстером Сергеем Карякиным в сеансе одновременной игры. Об этом сообщает ТАСС.

Партия состоялась в рамках международного турнира «Шахматные звезды» в подмосковном «VEGAS Крокус Сити» и продолжалась сорок ходов. Карякин играл белыми фигурами. В сеансе одновременной игры участвовали юные шахматисты, которым противостояли гроссмейстеры. Юрасов одержал победу над Карякиным и Владиславом Артемьевым.

В 2016 году Карякин одержал победу в турнире претендентов, однако проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. На его счету победа на чемпионате мира по рапиду (2012) и блицу (2016).

В феврале 2021-го пятилетний шахматист Дмитрий Крымский сдал норматив на третий юношеский разряд, однако остался без подтверждающего документа из-за возраста. Родители мальчика обратилась в министерство спорта, и шахматисту вручили документ.

