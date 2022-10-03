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Женщина нашла у возлюбленного тайную комнату с секс-куклами

Mirror: женщина нашла у возлюбленного тайную комнату с секс-куклами

Фото: Steffen Trumpf / DPA / Globallookpress.com

В Великобритании женщина нашла у возлюбленного тайную комнату, которую он посвятил секс-куклам. О своей находке она рассказала в письме, присланном в газетную колонку советов, сообщает The Mirror.

По словам женщины, несколько недель назад ее возлюбленный пережил пищевое отравление. Она поспешила к нему, а когда мужчина заснул, заметила на прикроватном столике ключи, с которыми он никогда не расставался. Женщина решила воспользоваться случаем и узнать, что находится в постоянно запертой комнате.

Поворачивая ключ в замке, я ощутила вину, но любопытство одержало верх. За дверью я увидела шесть пар мертвых глаз. Куклы были разбросаны по комнате в различных стадиях раздевания. Все они были блондинками (а я рыжая) и имели невероятные формы, в то время как у меня маленькая грудь. На огромной кровати были разбросаны секс-игрушки и флаконы со смазкой. Мне пришлось взять себя в руки, так как это выглядело как кошмарной похабщиной

автор письма

После увиденного автор письма задалась вопросом, кого мужчина любит больше: ее или своих секс-кукол. Она рассказала, что пытается осмыслить увиденное, и даже не знает, что думать по этому поводу. «Факт, что ни одна из его кукол не похожа на меня, мне кажется странным и обидным. Мне тяжело вообразить, как он ублажает себя в этой комнате с этими грудами пластика», — подчеркнула она.

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В ответ эксперт порекомендовал ей подумать, сможет ли она забыть об увиденном и продолжать отношения с этим мужчиной, как ни в чем не бывало. «Хотите ли вы принять это, будете соревноваться с пластиковым гаремом, или вам кажется, что это слишком? Признаетесь ли вы ему, что посетили комнату, когда он был уязвим и беззащитен? Я думаю, что вы теперь долго не сможете выбросить эту картину из головы» — говорилось в ответе.

Кроме того, автору письма порекомендовали подумать, зачем ее возлюбленному эти куклы, и почему мужчине недостаточно живой подруги.

Ранее сообщалось, что пользователь социальной сети TikTok из Латинской Америки рассказал о своих отношениях с тряпичной куклой, на которой решил жениться. Мужчина также завел с куклой нескольких тряпичных «детей», которых он снимает, когда они делают домашнее задание или смотрят телевизор.

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Алиса Дмитриева
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