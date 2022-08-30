Мужчина влюбился в тряпичную куклу и решил на ней жениться

The Mirror: мужчина завел семью с тряпичной куклой Натальей и решил на ней жениться

Пользователь социальной сети TikTok из Латинской Америки рассказал о своих отношениях с тряпичной куклой, на которой решил жениться. Об этом сообщает The Mirror.

По словам мужчины, он влюбился в куклу по имени Наталья около года назад. Он уверяет, что благодаря Наталье больше не чувствует одиночества, от которого страдал раньше.

В социальной сети TikTok мужчина публикует видео с возлюбленной, которую уже познакомил со своей семьей. Жених показывает, как ходит по магазинам и гуляет с куклой. Мужчина также завел с Натальей нескольких тряпичных «детей», которых он снимает, когда они делают домашнее задание или смотрят телевизор.

Ролики в социальной сети вызвали оживленную дискуссию среди пользователей по поводу поведения мужчины, поэтому ему пришлось закрыть комментарии под публикациями. «Они не знают, как сильно я ее люблю. Я прожил с ней весь этот год и планирую жениться», — утверждает мужчина.

Ранее сообщалось, что бодибилдер из Казахстана влюбился в секс-куклу и собрался на ней жениться. Мужчина дал кукле имя Марго.