Российская футболистка рассказала об отношении к себе в Европе
Российская футболистка «Локомотива» Алина Мягкова рассказала об отношении к себе в Италии, где она ранее выступала за клуб «Эллас Верона». Ее слова передает «Чемпионат.com».
Спортсменка заявила, что не чувствовала негатива к себе со стороны партнеров или тренерского штаба европейской команды. «В клубе спрашивали, как дела у моей семьи, все ли в порядке, беспокоит ли меня что-либо. Все уважительно относились ко мне», — сообщила она.
Алина Мягкова выступала за «Верону» с января 2022 года. По окончании сезона она вернулась в «Локомотив», за который играла с 2018 года.
Ранее российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала об отношении к русским в США. Спортсменка заявила, что чаще всего к ней относятся с пониманием. «Кто-то говорил, что очень хотел бы побывать в России. Я видела больше положительных реакций, чем отрицательных», — добавила она.