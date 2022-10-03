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Российская футболистка рассказала об отношении к себе в Европе

Российская футболистка Алина Мягкова рассказала, что в Италии к ней относились уважительно
Алина Мягкова (слева)

Алина Мягкова (слева). Фото: Imago-images.de / Globallookpress.com

Российская футболистка «Локомотива» Алина Мягкова рассказала об отношении к себе в Италии, где она ранее выступала за клуб «Эллас Верона». Ее слова передает «Чемпионат.com».

Спортсменка заявила, что не чувствовала негатива к себе со стороны партнеров или тренерского штаба европейской команды. «В клубе спрашивали, как дела у моей семьи, все ли в порядке, беспокоит ли меня что-либо. Все уважительно относились ко мне», — сообщила она.

Алина Мягкова выступала за «Верону» с января 2022 года. По окончании сезона она вернулась в «Локомотив», за который играла с 2018 года.

Ранее российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала об отношении к русским в США. Спортсменка заявила, что чаще всего к ней относятся с пониманием. «Кто-то говорил, что очень хотел бы побывать в России. Я видела больше положительных реакций, чем отрицательных», — добавила она.

Дарья Коршунова
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