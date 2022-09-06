Легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, что в США с пониманием относятся к русским

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала об отношении к русским в США. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что чаще всего к ней относятся с пониманием. «Кто-то говорил, что очень хотел бы побывать в России. Я видела больше положительных реакций, чем отрицательных. Даже в ситуации, которая происходит сейчас», — добавила она. Клишина подчеркнула, что спокойно может обсуждать ситуацию в мире с американцами.

Ранее во вторник, 6 сентября, Клишина высказалась о смене спортивного гражданства. Она заявила, что это личное дело каждого человека, добавив, что спортсмены делают это для успеха в карьере.

Клишина переехала в США в 2013 году, где с тех пор живет и тренируется. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряная призерка чемпионата мира 2017 года. Она приняла участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, однако не сумела пробиться в финал турнира, получив травму во время квалификации.