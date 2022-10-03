Олимпийская чемпионка из России получила гражданство США

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Назаренко получила гражданство США

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России Анастасия Назаренко получила гражданство США. Об этом спортсменка сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

29-летняя Назаренко, переехавшая в США несколько лет назад, устроила вечеринку в честь этого события. «Друзья, спасибо всем, кто пришел, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю», — написала она.

Помимо золота Олимпийских игр, в активе уроженки Калининграда три высшие награды чемпионатов мира. Кроме того, Назаренко в составе сборной России трижды выигрывала чемпионат Европы.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Атлетам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не допущены к работе на турнирах судьи и официальные лица из России.