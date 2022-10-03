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В Госдуме похвалили губернаторов за увольнение «зажиревшихся» военкомов

Миронов похвалил российских губернаторов за увольнение «зажиревшихся» военкомов

Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов похвалил губернаторов за увольнение «зажиревшихся» военных комиссариатов. Об этом он заявил во время заседания Госдумы, его трансляция доступна на Rutube.

«Возникают вопросы и по проведению мобилизации. Очень правильные решения принимают некоторые губернаторы, когда они своими распоряжениями увольняют засидевшихся, "зажиревшихся" так называемых военкомов, которые давно забыли, что такое реальная воинская служба, и что нужно, чтобы нормально проводить эту самую частичную мобилизацию», — сказал Миронов.

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3 октября губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил военного комиссара региона Юрия Лайко. Он подчеркнул, что это никак не повлияет на выполнение поставленных президентом задач. Глава региона добавил, что половину призванных мужчин в крае вернули домой, так как они не соответствовали критериям отбора.

Позднее стало известно, что уволенного Лайко назначили на новую должность — как сообщили в Восточном военном округе, «в связи со служебной необходимостью» он назначен военкомом Магаданской области. Это место было вакантным с августа 2022 года, пояснили там.

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Анастасия Шейкина
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