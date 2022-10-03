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Уволенного военкома Хабаровского края назначили на новую должность

Уволенного военкома Лайко назначили на аналогичную должность в Магаданской области

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко, который был отстранен от работы, назначили на новую должность. Об этом сообщили в Восточном военном округе, передает РИА Новости.

Об отстранении от должности Лайко губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил 3 октября. Он подчеркнул, что это никак не повлияет на выполнение поставленных президентом задач. Тогда глава региона добавил, что половину призванных мужчин в крае вернули домой, так как они не соответствовали критериям отбора.

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«Военный комиссар Хабаровского края полковник Лайко Юрий Сергеевич в связи со служебной необходимостью назначен на должность военного комиссара Магаданской области», — сообщили в округе.

Там добавили, что это должность военкома в российском регионе была вакантной с августа 2022 года. На место уволенного Лайко в Хабаровском крае назначили полковника Вячеслава Макарова — до этого он возглавлял штаб мотострелкового соединения в российском регионе.

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Анастасия Шейкина
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