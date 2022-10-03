В Хабаровском крае отстранили от должности военного комиссара

Глава Хабаровского края Дегтярев сообщил об отстранении военного комиссара региона Лайко

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил, что отстранил от должности военного комиссара Юрия Лайко. По его словам, большое количество жителей региона, которые недавно получили повестки, пришлось возвращать домой.

Военный комиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент. Работаем вместе с Министерством обороны, с нашей промышленностью, с организациями, со всеми заинтересованными органами Михаил Дегтярев губернатор Хабаровского края

Глава региона пояснил, что за десять дней получили повестки и прибыли в военкоматы несколько тысяч земляков, около половины из которых пришлось отправить домой, поскольку те не соответствовали критериям отбора для поступления на военную службу по контракту.

Частичная мобилизация

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов

Юрист Елена Кудерко рассказала, что мобилизованным россиянам полагаются льготы и выплаты, во многом соответствующие мерам поддержки контрактников, среди которых присвоение статуса «Ветерана боевых действий». Она уточнила, что ряд регионов начисляют дополнительные средства к основной сумме выплат. В частности, в Москве такая ежемесячная выплата составляет 50 тысяч рублей во время прохождения службы.

195 тысяч рублей составляет основная ежемесячная выплата для мобилизованных россиян

Кудерко добавила, что помимо этого мобилизованным гражданам положены бесплатный проезд, вещевое, продовольственное и жилищное обеспечение, а после увольнения — преимущественное право на зачисление в вузы и на программы среднего специального образования.

Адвокат Леонид Ольшанский, в свою очередь, разъяснил разницу между «бронью» и «отсрочкой» от мобилизации. Он подчеркнул, что многие россияне не разделяют эти два понятия.

По его словам, отсрочка является временной и предоставляется, например, студентам до окончания обучения, тяжело больным до выздоровления или отцам с несовершеннолетними детьми, которые растят их в одиночку, до достижения детьми совершеннолетнего возраста.

Бронь же, по словам Ольшанского, предоставляется сотрудникам важнейших для страны производств, которые в том числе представляют стратегическое значение для оборонной промышленности России. Он пояснил, что в перечне официальных предприятий, на сотрудников которых действует бронь, — IT и цифровые технологии.

Ошибочный призыв

Ранее россиянина с диагнозом «шизофрения», которого ранее мобилизовали в Хабаровском крае и отправили в часть в Бикине, вернули на медицинское обследование.

Все документы, которые ранее были предоставлены краевой психиатрической больницей, мы туда отправили представитель отделения ОНФ Хабаровского края

Помимо Хабаровского края случаи ошибочного призыва в рамках частичной мобилизации происходят и в других регионах. Так, в Москве после проверки отозвали 377 повесток, ранее разосланных сотрудникам 20 предприятий.

Также в столице под частичную мобилизацию попал не служивший специалист по монтажу медицинского оборудования предприятия, входящего в структуру Минздрава. Отмечается, что зрение у мужчины минус восемь с тяжелым миопическим астигматизмом, ко всему прочему он — единственный кормилец двоих детей и жены, работающий на критически важном предприятии.