В Москве отозвали сотни мобилизационных повесток

В Москве отозвали 377 повесток, некорректно выписанных сотрудникам предприятий

В Москве сотник повесток, выписанных сотрудникам предприятий в рамках частичной мобилизации, отозвали после проверки. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает агентство «Москва».

Как отмечается, специально созданные при военкомат группы разбора спорных ситуаций за первые дни работы после уточнения данных отозвали 377 повесток, ранее разосланных сотрудникам 20 столичных предприятий. В первую очередь специалисты рассматривали жалобы от предприятий стратегически важных отраслей экономики и работающих с системами жизнеобеспечения города.

«Среди работодателей, которые уточнили данные по своим сотрудникам и решили вопрос с отзывом повесток на них, — предприятия сфер информационных технологий, связи, финансов, торговли продуктами питания, промышленности и других», — говорится в сообщении.

Ранее, 1 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что списки граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации в Москве и Подмосковье, перепроверят.

30 сентября президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации. По его словам, от россиян поступали жалобы на эту тему.