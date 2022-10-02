Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве отозвали сотни мобилизационных повесток

В Москве отозвали 377 повесток, некорректно выписанных сотрудникам предприятий
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Москве сотник повесток, выписанных сотрудникам предприятий в рамках частичной мобилизации, отозвали после проверки. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает агентство «Москва».

Как отмечается, специально созданные при военкомат группы разбора спорных ситуаций за первые дни работы после уточнения данных отозвали 377 повесток, ранее разосланных сотрудникам 20 столичных предприятий. В первую очередь специалисты рассматривали жалобы от предприятий стратегически важных отраслей экономики и работающих с системами жизнеобеспечения города.

«Среди работодателей, которые уточнили данные по своим сотрудникам и решили вопрос с отзывом повесток на них, — предприятия сфер информационных технологий, связи, финансов, торговли продуктами питания, промышленности и других», — говорится в сообщении.

Ранее, 1 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что списки граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации в Москве и Подмосковье, перепроверят.

30 сентября президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации. По его словам, от россиян поступали жалобы на эту тему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США предрекли ответный огонь России после атаки на «Северные потоки»
Moderna отказалась предоставить Китаю состав вакцины от COVID-19
Затонувший в Москве во время ливня автомобиль попал на видео
В Москве отозвали сотни мобилизационных повесток
Российский вратарь «Рейнджерс» назвал цель на новый сезон НХЛ
В России запустили программу по поиску поставщиков в Китае
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к сервису SoundCloud
Пентагон сделал ставку на гиперзвуковое оружие
Стали известны подробности о наезде автомобиля на двух человек в Москве
Российский боец Олейник потерпел поражение на турнире UFC
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.