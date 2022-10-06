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Уволенного военкома Хабаровского края вернули на должность

Mash: уволенного военкома Хабаровского края Лайко вернули на должность
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Начало событий в новости В Хабаровском крае отстранили от должности военного комиссара
Юрий Лайко

Юрий Лайко. Фото: Правительство Камчатского края

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко, которого уволили за ошибки при проведении частичной мобилизации и хотели отправить в Магадан, снова вернули на прежнюю должность. Об этом в четверг, 6 октября, пишет Telegram-канал Mash.

Об отстранении Лайко от должности губернатор российского региона Михаил Дегтярев сообщил 3 октября. По его словам, за десять дней получили повестки и прибыли в военкоматы несколько тысяч местных жителей, около половины из них пришлось отправить домой из-за несоответствия критериям отбора для поступления на военную службу по контракту.

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Дегтярев подчеркивал, что отстранение Лайко никак не повлияет на выполнение поставленных президентом задач.

Позднее в Восточном военном округе заявили о новом назначении уволенного военкора. Там отметили, что «в связи со служебной необходимостью» он назначен руководить военным комиссариатом Магаданской области. В Хабаровском крае на место уволенного Лайко назначили полковника Вячеслава Макарова.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил страны и имеет подходящую военно-учетную специальность.

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Евгения Куликова
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