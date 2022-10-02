Россиянам разъяснили разницу между бронью и отсрочкой от мобилизации

Адвокат Ольшанский объяснил разницу между отсрочкой от призыва и бронью для мобилизации

Многие россияне не разделяют понятия «бронь» и «отсрочка», хотя у этих двух статусов есть различия. Разницу радиостанции «Говорит Москва», разъяснил адвокат Леонид Ольшанский.

По словам почетного адвоката России, отсрочка — временное явление, которое дается, например, студентам, которым нужно доучиться, чтобы получить образование. Также она относится к тем, кто негоден, например тяжело болен. Также она дается многодетным отцам, мать которых погибла до времени достижения ими совершеннолетнего возраста.

Бронь же, по словам Ольшанского, предоставляется сотрудникам важнейших для страны производств, которые в том числе представляют стратегическое значение для оборонной промышленности России.

В перечне официальных предприятий, на сотрудников которых действует бронь, — IT и цифровые технологии. «Если эта отрасль народного хозяйства важна для экономики страны и для обороноспособности, эти специалисты должны работать», — добавил Ольшанский.

1 октября сообщалось, что ассоциация независимых аптек обратилась к министру оборону России Сергею Шойгу за отсрочкой от мобилизации фармацевтам.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.