Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Установлен предельный срок пребывания космонавтов на орбите

В ИМБП РАН: предельный срок безопасного пребывания космонавтов на орбите составляет 4 года

Фото: NASA

Космонавт может находиться на околоземной орбите четыре года. Предельный срок безопасного пребывания космонавтов установили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН). Об этом сообщили в пресс-службе ИМБП, передает ТАСС.

Заведующий отделом «Радиационная безопасность при космических полетах» ИМБП Вячеслав Шуршаков пояснил, что предельная пожизненная доза радиации составляет 1000 миллизиверт. «Поэтому на околоземных орбитах человек может летать суммарно четыре года», — отметили в сообщении.

Также ученые выяснили, что вклад солнечных протонных событий в общую дозу облучения ни в одной из 66 экспедиций не превысил одного процента. «Только в пяти экспедициях он был больше 0,5 процента. А вот вклад галактических космических лучей в общей дозе не опускался ниже 60 процентов. Остальной вклад вносят радиационные пояса Земли», — уточнили в ИМБП.

Материалы по теме:
Тайны Вселенной. Снимки далеких экзопланет, галактик и звездных скоплений: что покажет самая крупная орбитальная станция?
Тайны Вселенной.Снимки далеких экзопланет, галактик и звездных скоплений: что покажет самая крупная орбитальная станция?
24 июля 2022
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022

Совместно с Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Д.В. Скобелицына МГУ специалисты ИМБП оценили дозу радиационного облучения, которому подвергаются космонавты на Международной космической станции (МКС). Ученые рассмотрели данные, полученные с 2001 по 2021 годы. «Измерения проводились с помощью специального торсового фантома манекена тела человека, а также личных дозиметров. Согласно профессиональным требованиям, предельная доза для месячного космического полета равняется 150 миллизиверт, для годовой экспедиции 300 миллизиверт. Результаты исследований показали, что ни в одном случае космического полета за два десятка лет не были превышены установленные нормативы обеспечения радиационной безопасности», — говорится в сообщении ИМБП.

В мае специалисты НИУ ВШЭ выявили, что длительное нахождение в космосе влияет на связи в мозге. Экспедиции приводят к деформации связей между областями белого вещества головного мозга, а также между нейронами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Одна из стран Восточной Европы отказалась принимать Украину в НАТО
Актер «Современника» получил повестку
Установлен предельный срок пребывания космонавтов на орбите
Готовившие теракт в Воронежской области попали на видео
Россиянам предложили бюджетные туры на отечественный горнолыжный курорт
Во Франции передумали строить дома рядом с Эйфелевой башней из-за протестов
Россиянина осудили на шесть лет за попытку убить знакомого топором
Россиянам рассказали о сроках отсрочки при частичной мобилизации
Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера
Румынские силовики провели обыски в подконтрольной «Газпрому» компании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.