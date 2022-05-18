Выявлено влияние длительного нахождения в космосе на мозг

НИУ ВШЭ: длительное нахождение в космосе приводит к изменениям в головном мозге

Отечественные ученые в совместной работе с европейскими коллегами выявили, что длительное нахождение в космосе влияет на связи в мозге. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу НИУ ВШЭ.

Для этого специалисты провели анализ снимков мозга 12 космонавтов, полученных на диффузный магнитоэнцефалограф, до и после космических полетов, которые продолжались более трех месяцев. На изображениях исследователи смогли изучить цепочки связанных нейронов и проследить изменения между ними.

Оказалось, что космические экспедиции приводят к деформации связей между областями белого вещества головного мозга, а также между нейронами. Изменения также были замечены в мозолистом теле, полосатым теле, коре и в пучках нейронов, которые находились в зоне Брока и области Вернике. В дальнейшем ученые хотят провести дополнительные исследования, чтобы изучить механизм и последствия такого воздействия.

Ранее американские специалисты из Университета штата Северная Каролина предложили способ контроля нейронов, которые влияют на когнитивные способности. Эта разработка позволит бороться с нейродегенеративными заболеваниям, например болезнью Альцгеймера и Паркинсона.