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Выявлено влияние длительного нахождения в космосе на мозг

НИУ ВШЭ: длительное нахождение в космосе приводит к изменениям в головном мозге

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Отечественные ученые в совместной работе с европейскими коллегами выявили, что длительное нахождение в космосе влияет на связи в мозге. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу НИУ ВШЭ.

Для этого специалисты провели анализ снимков мозга 12 космонавтов, полученных на диффузный магнитоэнцефалограф, до и после космических полетов, которые продолжались более трех месяцев. На изображениях исследователи смогли изучить цепочки связанных нейронов и проследить изменения между ними.

Оказалось, что космические экспедиции приводят к деформации связей между областями белого вещества головного мозга, а также между нейронами. Изменения также были замечены в мозолистом теле, полосатым теле, коре и в пучках нейронов, которые находились в зоне Брока и области Вернике. В дальнейшем ученые хотят провести дополнительные исследования, чтобы изучить механизм и последствия такого воздействия.

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Елена Апазиди
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