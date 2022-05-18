Разработан способ контроля влияющих на когнитивные способности нейронов

Nature Neuroscience: разработан способ увеличения нейронов в мозгу

Ученые Университета штата Северная Каролина в США разработали способ контроля нейронов, которые влияют на когнитивные способности. Этот метод позволит бороться с нейродегенеративными заболеваниями, например болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Для этого специалисты воспользовались оптогенетикой (применение света для запуска нейронной активности в супрамамиллярном ядре гипоталамуса). Во время стимуляции было замечено развитие нейрогенеза — процесса, во время которого в мозгу начинаются вырабатываться новые нейроны.

Кроме того, во время эксперимента наблюдалось увеличение числа нервных стволовых клеток. Такой эффект позволяет улучшить память и нейтрализовать тревожное поведение. Нарушение в нейрогенезе прямо влияет на различные нейродегенеративные заболевания, старение мозга и психические расстройства.

Ранее международная команда исследователей предложила новый метод улучшения памяти у пожилых мышей путем введения спинномозговой жидкости от более молодых сородичей.