Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Разработан способ контроля влияющих на когнитивные способности нейронов

Nature Neuroscience: разработан способ увеличения нейронов в мозгу

Фото: Globallookpress.com

Ученые Университета штата Северная Каролина в США разработали способ контроля нейронов, которые влияют на когнитивные способности. Этот метод позволит бороться с нейродегенеративными заболеваниями, например болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Для этого специалисты воспользовались оптогенетикой (применение света для запуска нейронной активности в супрамамиллярном ядре гипоталамуса). Во время стимуляции было замечено развитие нейрогенеза — процесса, во время которого в мозгу начинаются вырабатываться новые нейроны.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Кроме того, во время эксперимента наблюдалось увеличение числа нервных стволовых клеток. Такой эффект позволяет улучшить память и нейтрализовать тревожное поведение. Нарушение в нейрогенезе прямо влияет на различные нейродегенеративные заболевания, старение мозга и психические расстройства.

Ранее международная команда исследователей предложила новый метод улучшения памяти у пожилых мышей путем введения спинномозговой жидкости от более молодых сородичей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал информацию о суде над российским военным на Украине
«Победа» запустит рейсы по новому международному направлению
Россия вышлет французских дипломатов в качестве ответной меры
Повредившего опоры ЛЭП в Кузбассе сторонника украинских националистов арестовали
Российский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины
Собчак высмеяла Боню на Каннском фестивале из-за реакции фотографов на ее выход
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине батареи гаубиц из США
Кадыров заявил о способности чеченцев в одиночку завершить СВО на Украине
Москвичей предупредили о ночных заморозках
Названы способы защитить сад и огород от птиц
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.