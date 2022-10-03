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Международный комитет Совфеда рассмотрит договоры о принятии новых регионов

Карасин: международный комитет Совфеда рассмотрит договоры о принятии новых регионов

Фото: Совет Федерации / Flickr

Международный комитет Совета Федерации в понедельник, 3 октября, рассмотрит договоры о вхождении в состав России четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил председатель комитета сенатор Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

Ранее глава комитета Света Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор Андрей Клишас заявил, что возглавляемый им комитет также 3 октября предварительно рассмотрит и даст заключения на четыре договора о вхождении в состав России новых регионов, подписанных в Кремле.

В воскресенье, 2 октября, президент страны Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную Думу договоры о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Договоры о принятии в состав России новых регионов были подписаны 30 сентября в Кремле. Референдумы по этому вопросу прошли в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали «за».

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Игорь Дмитров
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