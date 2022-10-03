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Комитет Совфеда даст заключения на договоры о вхождении новых регионов в Россию

Сенатор Клишас: комитет Совфеда даст заключения на договоры о принятии новых регионов в РФ

Фото: AP

Комитет Света Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предварительно рассмотрит и даст заключения на четыре договора о вхождении в состав России новых регионов, подписанных в Кремле 30 сентября. Об этом в понедельник, 3 октября, в своем Telegram-канале заявил председатель комитета сенатор Андрей Клишас.

«Договоры прошли процедуру рассмотрения в Конституционном Суде России и у нас нет сомнений в их конституционности. Заключения будут направлены в Комитет Совфеда по международным делам», — пояснил он.

При этом, сенатор отметил, что федеральные конституционные законы о принятии в состав России четырех новых регионов будут рассмотрены комитетом по конституционному законодательству верхней палаты парламента только после их одобрения Государственной Думой.

Накануне, 2 октября, президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Договор о принятии в состав России новых регионов глава государства подписал 30 сентября в Кремле. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали «за».

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Игорь Дмитров
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