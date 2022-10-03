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В Совфеде поддержали закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Комитет Совета Федерации России поддержал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бюджетный комитет Совета Федерации России рекомендовал палате одобрить закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, заемщикам предоставляется льготный период, во время которого призванные в рамках частичной мобилизации россияне, а также добровольцы, проходящие военную службу по контракту, не будут исполнять свои обязательства. При этом этот период не должен превышать срок военной службы. Аналогичные права получат члены семей мобилизованных и контрактников.

Ранее во втором и третьем чтениях закон приняла Госдума. 4 октября на заседании закон должен рассмотреть Совет Федерации.

Кроме того, стало известно, что кредиты и ипотеки мобилизованных граждан, погибших или получивших первую группу инвалидности в ходе военных действий будут списываться не за счет государства, а за счет банков. Потери кредитных организаций от списания долгов оценили в Минфине в 1-2 процента от чистой прибыли.

21 сентября президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Платон Щукин
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