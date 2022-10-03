Бывшая ведущая «Сегодня вечером» объяснила отказ возвращаться на Первый канал

Меньшова объяснила отказ вернуться в «Сегодня вечером» желанием развивать YouTube-канал

Телеведущая Юлия Меньшова назвала причину, по которой она не захотела снова сниматься в популярном ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Об этом она рассказала во время разговора с артистом балета, нынешним ведущим программы Николаем Цискаридзе. Запись их беседы доступна на YouTube.

Бывая ведущая шоу объяснила свое нежелание возвращаться в шоу «Сегодня вечером» желанием развивать канал на YouTube. Меньшова уточнила, что предложение снова работать в программе поступило как раз в тот момент, когда она решила серьезно заняться своим каналом на видеохостинге.

Цискаридзе добавил, что, когда ему позвонили и попросили стать ведущим «Сегодня вечером», то он спросил, предлагали ли Меньшовой вернуться в передачу. «Они (члены съемочной группы — прим. "Ленты.ру") говорят: "Юля уже отказалась"», — вспомнил Цискаридзе.

Также во время разговора с Меньшовой он заявил, что за место ведущего в программе «Сегодня вечером» шла и продолжает идти «чудовищная борьба». По словам артиста, он узнал об этом от знакомых и сильно удивился этому факту.

Первый выпуск «Сегодня вечером» с Цискаридзе в роли ведущего был показан на Первом канале 7 мая. До этого проект вели Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Юлия Меньшова. Меньшова покинула программу два года назад. Она призналась, что ей «категорически не подходили» способы, с помощью которых редакторы ток-шоу добивались высоких рейтингов.