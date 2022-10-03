Лукашенко поздравил Германию

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск готов к равноправному диалогу с Берлином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил ФРГ с Днем германского единства и отметил, что Минск готов вести с Берлином равноправный диалог. Об этом пишет РИА Новости.

В честь национального праздника президент пожелал немцам «мирного неба, солидарности и достойного будущего для потомков».

«Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с Берлином, а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет», — заявил Лукашенко.

Он также высказался о текущей ситуации в европейской политике. «К большому сожалению, сегодня мы снова возвращаемся к временам конфронтации, когда между странами в самом сердце Европы выстраиваются стены», — отметил белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил о крахе санкций против Белоруссии. По его словам, страна ощущает негативный эффект от них, но «своих целей эти санкции не достигли».